Der Spiegel: Слова без действий

Об этом сообщает Кристоф Шульт в своей статье «Слова без действий», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Уже первые несколько предложений немецкого канцлера Ангелы Меркель по прибытии в здание Совета в Брюсселе показали, что спустя несколько дней после катастрофы беженцев в Средиземном море политические приоритеты снова меняются.

На созванном президентом Евросовета Дональдом Туском специальном саммите Меркель назвала основные цели: во-первых, борьба с контрабандистами, во-вторых, борьба с причинами бегства, и только, в-третьих, спасение человеческих жизней. И пока она говорила, ее, видимо, осенило, что, возможно, это неправильный порядок, учитывая тот факт, что утонуло более тысячи беженцев, и она поправила себя: «Прежде всего, и это самое важное, - речь идет о спасении жизни людей, а также о необходимости принятия соответствующих мер».

На самом деле, министры ЕС по вопросам внутренней и внешней политики в понедельник подготовили все необходимое. Хотя план из десяти пунктов предусматривает принятие мер по изоляции, но также он направлен ​​на обеспечение дальнейшей помощи беженцам. Таким образом, территория деятельности миссии "Тритон" должна быть существенно расширена, к тому же был согласован первый шаг к общей политике касательно беженцев. В рамках пилотного проекта беженцы должны быть распределены согласно квотам между различными странами-членами. Сколько беженцев должна принять каждая страна будут решать с учетом численности населения и экономической мощи.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его правительство во второй половине года будет стремиться к системе квот. Даже консерваторы в Европейском парламенте отказались от своей ппозиции касательно квот по беженцам. «Беженцы – не только задача некоторых государств-членов, это вызов для всей Европы», сказал лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. «Для этого необходимо справедливое распределение бремени».

Но многие из лидеров, собравшихся в Брюсселе, настроены скептически. Несмотря на ужасные картины, они не боятся предупреждать о том, что более великодушная политика по отношению к беженцам привлечет в Европу еще больше людей.

Один из противников – британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Сначала он казался щедрым. У Великобритании самый большой военный бюджет Европы и она поможет, сказал Кэмерон. «Я предлагаю флагман флота, HMS «Bulwark», три вертолета и три лодки береговой охраны», заявил Кэмерон на саммите. Но с условием, что беженцев, спасенных в море, примет ближайшая безопасная страна. Это Италия. Кроме того, не должно быть никакого непосредственного заявления о предоставлении убежища в Великобритании для беженцев, потребовал премьер-министр.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, который после катастрофы требовал саммита, и канцлер Германии Ангела Меркель выступили против. Текущее распределение беженцев в Европе «очень несправедливо», заявила Меркель. Ищущие политического убежища должны просить его в той стране, в которую приехали. На практике это не работает. 45 процентов заявлений о предоставлении убежища поступают в Германии, или в Швеции.

«Я считаю, что правила Дублинского соглашения должны быть изменены», сказала канцлер. Систему приютов для беженцев необходимо развивать, заявила она. Но Меркель тут же призналась, что в настоящее время большинство этого не поддержит. «Здесь на Совете это не решить».

Вместо этого, лидеры долго обсуждали борьбу с контрабандистами. Верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики Федерике Могерини было поручено подготовить операцию, целью которой также было бы уничтожение лодок контрабандистов. Как это должно выглядеть, пока неясно. Миссия по борьбе с пиратством «Аталанта» в районе Африканского Рога может быть примером лишь условно. Кроме того, возникают вопросы по международному праву, а некоторые правительства считают необходимым решение Совета Безопасности ООН.

Тем не менее, расходы на операцию «Тритон» пограничного агентства ЕС Frontex будут увеличены в три раза. Ранее на этой неделе, речь шла лишь об удвоении. Меркель готова увеличить расходы, если этого будет недостаточно. «Деньги не должны играть важной роли», сказала канцлер.

Но это не означает, что на самом деле больше людей будут спасены от утопления. Потому что в критический момент лидеры государств не смогли договориться. Сфера деятельности «Тритона» ограничивается прибрежной зоной, то есть, ее не расширили, как этого требовали еще в понедельник министры внутренних и иностранных дел в своем плане действий. Меркель заявила, что страны-члены очень по-разному понимают то, что возможно в рамках операции «Тритон».

Почему же тогда кто-то должен верить, что сейчас после стольких решений и кораблекрушений что-то изменится, спросили Меркель на пресс-конференции. «Я очень хорошо понимаю Ваш вопрос», сказала канцлер. «За словами должны следовать действия. Только тогда можно будет сказать, что сегодняшний совет был полезным».