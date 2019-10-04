На аукционе продали картину Бэнкси за рекордных 12 миллионов долларов (видео)

Предыдущая самая дорогая работа художника стоила в девять раз меньше.

Новый рекорд Бэнкси. Пока в британском парламенте депутаты никак не договорятся о Brexit, на аукционе Sotheby's ушла с молотка сатирическая картина художника с обезьянами в Палате общин.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эта картина стала самой дорогой из работ Бэнкси - ее продали за 12 миллионов долларов. Картина называется "Обезьянья работа". В переводе с английского это выражение означает "пустая работа". Размеры монументального полотна 4 на 2.5 метра. На аукционе картину продали за каких-то 13 минут.

Предыдущая самая дорогая работа художника стоила в девять hfp меньше.