На аукционе продали картину Бэнкси за рекордных 12 миллионов долларов (видео)
15:46, 04 октября 2019Мир
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Предыдущая самая дорогая работа художника стоила в девять раз меньше.
Картину Бэнкси продали за рекордные 12 миллионов долларов на аукционе sotheby's
Новый рекорд Бэнкси. Пока в британском парламенте депутаты никак не договорятся о Brexit, на аукционе Sotheby's ушла с молотка сатирическая картина художника с обезьянами в Палате общин.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Эта картина стала самой дорогой из работ Бэнкси - ее продали за 12 миллионов долларов. Картина называется "Обезьянья работа". В переводе с английского это выражение означает "пустая работа". Размеры монументального полотна 4 на 2.5 метра. На аукционе картину продали за каких-то 13 минут.
Предыдущая самая дорогая работа художника стоила в девять hfp меньше.
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