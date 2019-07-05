Журналисты нашли предполагаемое интервью с самым загадочным художником Бэнкси

В ролике показано, как молодой человек рисует на стене изображение черного насекомого и работу с ребенком, автором которых позднее был объявлен Бэнкси.

Журналисты нашли интервью 2003 года, на котором, возможно, запечатлен самый известный в мире анонимный художник Бэнкси.

Опубликовал интервью, записанное во время выставки Turf War, британский телеканал ITV London.

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В двухминутном репортаже корреспондента ITV News Хейга Гордона мужчина говорит всего 35 секунд. Он скрывает все свое лицо кроме глаз, объясняя это тем, что творчество граффити-артиста и публичность несовместимы.

Также в ролике показано, как молодой человек рисует на стене изображение черного насекомого и работу с ребенком, строящим из кубиков с алфавитом надпись «Kill more». Позднее автором обеих картин был объявлен Бэнкси.

Отмечается, что видео транслировали по телевизору, но потом оно было забыто, пока репортер ITV London из Бристоля Роберт Мерфи не нашел его, занимаясь исследованием личности Бэнкси.

Как сообщал УНИАН, в апреле возле Мраморной арки в Лондоне появилось граффити в поддержку протестов активистов природоохранной организации Extinction Rebellion. Авторство рисунка приписывают известному британскому уличному художнику Бэнкси.