Трамп обсуждал Байдена с главой Китая, стенограмму засекретили - CNN

В ходе разговора лидеры двух стран поднимали вопрос политических перспектив Байдена.

Президент США Дональд Трамп в июне обсуждал в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином бывшего вице-президента и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

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По информации источников телеканала, в ходе разговора лидеры двух стран поднимали вопрос политических перспектив Байдена, а также другого претендента на выдвижение кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 года - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

При этом, отмечается, стенограмма разговора Трампа и Си Цзиньпина содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации. Именно там, как утверждал неназванный сотрудник американской разведки, хранилась стенограмма беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНИАН, вчера президент США Дональд Трамп призвал Украину и Китай провести расследование деятельности семьи представителя Демократической партии Джо Байдена.