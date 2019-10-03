Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении – Путин

По словам российского президента, это очень серьезная вещь, которая капитальным образом повысит обороноспособность КНР.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что Россия работает с Китаем в сфере освоения космоса и области военно-технического сотрудничества.

«Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», - сказал Путин.