Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении – Путин
22:41, 03 октября 2019Мир
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По словам российского президента, это очень серьезная вещь, которая капитальным образом повысит обороноспособность КНР.
Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин отметил, что Россия работает с Китаем в сфере освоения космоса и области военно-технического сотрудничества.
«Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», - сказал Путин.
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