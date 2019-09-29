В ужасном ДТП в Китае погибли 36 пассажиров автобуса

Еще столько же человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком.

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство Sina.

Читайте такжеВ Китае у "честного" чиновника нашли 13,5 тонны золота в подвале (видео)

Авария произошла в субботу, 28 сентября, в провинции Дзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, в салоне которого находились 3 человека. В результате аварии 36 пассажиров автобуса погибли на месте.

По предварительным данным, перед столкновением у автобуса лопнуло переднее колесо.

После проведения спасательной операции 36 пострадавших были госпитализированы, девять из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследования.

Как сообщал УНИАН, в Греции, в порту Игуменица, произошло возгорание на пароме. Из-за этого 538 пассажиров были эвакуированы.