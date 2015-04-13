В Иране пройдет международный конкурс карикатур на тему Холокоста

Экспозицию из лучших работ можно будет в течение 12 дней увидеть в Палестинском музее современного искусства, пишет The Jerusalem Post.

Сообщается, что в конкурсе участвовали более 300 художников из таких стран, как Иран, Франция, Индонезия и Турция. Они направили организаторам 839 работ, сообщает Lenta.ru.

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Ожидается, что итоги соревнования будут подведены также в начале мая. По данным The Times of Israel, победитель получит награду в размере 12 тысяч долларов. Занявший второе место карикатурист получит восемь тысяч долларов, а третье — пять.

О проведении второго международного конкурса было объявлено в феврале 2015 года после нападения на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда.

По словам куратора конкурса Шоджаи Табатабаи (Shojayee Tabatabayee), мероприятие проводится для того, чтобы показать "двойные стандарты" Запада. Он пояснил, что неуважение к исламу встречается повсеместно, тогда как на обсуждение таких тем, как Холокост, наложено табу.

Первый международный конкурс карикатур на тему Холокоста прошел в 2006 году, после публикации рисунков с изображением пророка Мухаммеда датской газетой Jyllands-Posten. Тогда победителем стал марокканский художник Абдулла Деркауи (Abdellah Derkaoui). Конкурс осудили Госдеп США, занимавший тогда пост генерального секретаря ООН Кофи Аннан, официальные израильские лица и правозащитники.