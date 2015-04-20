В России оштрафовали антифашиста за пропаганду нацизма

Несколько лет назад Вилков, как он утверждает, опубликовал в своей соцсети антифашистскую карикатуру, изобличавшую сотрудничество власти и неофашистов, сообщает Эхо Москвы.

Читайте такжеСМИ: В России задержали оппозиционера за фото времен нацистской молодости ГубареваСуд не принял во внимание аргументы защиты и заключение эксперта, согласно которым, хотя свастика в коллаже присутствует, сам пост носит антиэкстремистский характер. Сумма штрафа составила одну тысячу рублей.

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