В России оштрафовали антифашиста за пропаганду нацизма
21:36, 20 апреля 2015Мир
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Волжский районный суд Саратова оштрафовал журналиста-антифашиста Сергея Вилкова за пропаганду нацистской символики
В России оштрафовали журналиста-социалиста за колаж со свастикой / shutterstock.com
Несколько лет назад Вилков, как он утверждает, опубликовал в своей соцсети антифашистскую карикатуру, изобличавшую сотрудничество власти и неофашистов, сообщает Эхо Москвы.
Читайте такжеСМИ: В России задержали оппозиционера за фото времен нацистской молодости ГубареваСуд не принял во внимание аргументы защиты и заключение эксперта, согласно которым, хотя свастика в коллаже присутствует, сам пост носит антиэкстремистский характер. Сумма штрафа составила одну тысячу рублей.
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