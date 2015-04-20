СМИ: в Барселоне ученик застрелил учительницу из арбалета

Инцидент произошел утром 20 апреля в старшей школе Joan Fuster. По данным испанских СМИ, ученик застрелил арбалетною стрелой учительницу. Кроме того, ранения получили четыре ученика. Местные издания называют разный возраст нападавшего - около 13-14 лет, пишет ТСН со ссылкой на The Daily Mirror.

Представитель полиции подтвердил убийство одного человека и арест другого. "Мы можем подтвердить, что один человек был убит, а другой человек был арестован", - заявили в полиции.

Читайте такжеВ США полицейский выстрелил в чернокожего подростка с игрушечным пистолетом"Мы не можем сейчас утверждать, что это мужчина, или женщина, или бывший ученик", - добавили в полиции.

В настоящее время здание школы эвакуировано и оцеплено полицией.

Ранее сообщалось, что в США 9-летний школьник застрелил одноклассника, потому что того признали "ботаном" недели.