Die Welt: Почему никто не верит в газовую сделку Греции

Об этом пишет Ян Дамс в своей статье «Почему никто не верит в газовую сделку Греции», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Марио Драги знает, в чем дело. На своей итоговой пресс-конференции в Вашингтоне, он рассказал о возможностях еврозоны. И как положено президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ), конечно, он также не игнорировал риски.

О геополитических изменениях, к примеру, свидетельствует кризис в Украине. А также возможные неудачи в структурных реформах Европы. Только одно итальянец упомянул не по собственной инициативе: Греция и возможный выход из валютного союза.

С одной стороны, это удивительно, но с другой – понятно. Для начальника ЕЦБ Афины – тоже проблема. Так же, как для Вольфганга Шойбле, президента Федерального банка Германии Йенса Вайдмана, или даже для министра финансов США Джека Лью. Просто об этом никто больше не говорит.

Причина: прогресс в переговорах с греками о дальнейших реформах и финансовой помощи настолько скудный, что даже нечего сообщать. Нервные тем временем предпочли бы помолчать, если бы их постоянно об этом не спрашивали. И если бы дело не было столь рискованным.

Греки в долгах

Недавние слухи о предстоящем газовом соглашении между Москвой и Афинами не улучшили ситуацию. Афины якобы должны уже получить от трех до пяти миллиардов евро от россиян в счет будущих сборов за транзит. Деньги, которые разоренная страна может срочно использовать. Но только в завершение сделки на весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) никто не верит.

Он говорил с русскими, сообщил участник переговоров. Они утверждают, что ничего не знали. И из бюджета российского министра финансов деньги в любом случае выделены не будут. «Мы слышали так много историй из Афин, что мы ничему не верим, пока факты не появятся на нашем столе». А сейчас давайте рассматривать все это, как несбыточную фантазию.

Министр финансов Германии Шойбле выразился более вежливо. «Я надеюсь, что это что-то правильное», сказал он. «То, что поможет Греции, будет действительно правильным». Если это произойдет, и если это поможет. Поскольку Шойбле также отметил, что миллиарды, полученные заранее, разумеется, подразумевают обязательства греков по предоставлению услуг. В любом случае, это не подарок.

Чего хочет Греция?

Только эти слухи ничего не изменили в том, как Шойбле оценивает ситуацию в целом. В преддверии встречи министров финансов еврозоны на следующей неделе в Риге, он сказал: «Не похоже, что в Риге появится решение».

Афины не смогут получить доступ к средствам еврозоны, пока переговоры с тройкой, состоящей из МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии, не завершены. «Мы хотим Меморандум о взаимопонимании». На немецком: Договор о реформах. «И Греция должна четко представлять, чего хочет».

Только чего же хочет Греция? Марио Драги, наиболее важный банкир Европы, человек, чье учреждение с трудом удерживает греческие банки на плаву, этого не знал. Вместо этого, он призвал греков, наконец, установить действующий политический процесс с остальной Европой.

В любом случае, политические решения не в руках центрального банка, их принимает еврогруппа. И когда его спросили, боится ли ЕЦБ, что греки не смогут обслуживать в ближайшем будущем долговые платежи центральному банку, он сказал: «Греческие лидеры неоднократно заверяли, что смогут обслуживать текущие обязательства».

Если нет, то для Греции это, вероятно, будет означать выход из еврозоны. То, чего Драги не хочет так же, как канцлер.

Успокоение для рынков

В то же время президент ЕЦБ попытался успокоить присутствующих журналистов и, тем самым, разумеется, финансовые рынки: Существует достаточно инструментов, чтобы в случае «Грексита» контролировать опасность заражения для остальной части еврозоны.

Эти инструменты были созданы для других задач, но они есть. «В некотором смысле, (для выхода Греции) мы теперь лучше оснащены, чем в 2012, 2011, и 2010».

За этими словами скрывается сообщение, которое греки должны внимательно слушать. Драги действительно хочет удержать греков в еврозоне. «Мы все хотим, чтобы они были успешными. Но ответ находится в руках греческого правительства».

Лучше подготовлены

Если по-другому все же не получится, если страна вовремя не сможет избежать банкротства, то Европа теперь все равно - в отличие от того, как было три или четыре года назад - лучше подготовлена. Нельзя позволять Афинам себя шантажировать, говорится в заявлении.

И если греки спросят себя, чего же все-таки хочет Европа, они должны просто прочесть протокол пресс-конференции Драги. Он предлагает комплексную программу.

Того же хочет федеральный министр финансов. Программа дальнейших структурных реформ, которые сделают Грецию более конкурентоспособной. К сожалению, это именно то, что два дня назад министр финансов Греции Янис Варуфакис отклонил в своем выступлении в американском Институте Брукингса в Вашингтоне.