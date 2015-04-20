В Афганистане похитили 19 саперов
04:37, 20 апреля 2015Мир
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В Афганистане вооруженные люди похитили сотрудников частной компании по разминированию Sterling.
В Афганистане боевики похитили 19 саперов / svpressa.ru
Саперы занимались своими служебными обязанностями. Также были похищены четыре автомобиля компании, пишет Лента.ру.
В районе начата операция по поиску заложников. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
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Компания Sterling Global 27 лет проводит работы по разминированию и ныне является одной из крупнейших организаций в этой отрасли.
Компания проводила операции по разминированию в 39 странах мира.
Отметим, что в Афганистане 10-тысячный военный контингент США и еще 3 тысячи военнослужащих НАТО.
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