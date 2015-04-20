В Афганистане похитили 19 саперов

Саперы занимались своими служебными обязанностями. Также были похищены четыре автомобиля компании, пишет Лента.ру.

В районе начата операция по поиску заложников. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Читайте такжеСМИ: В Афганистане талибы убили бывшего парня Бритни Спирс

Компания Sterling Global 27 лет проводит работы по разминированию и ныне является одной из крупнейших организаций в этой отрасли.

Компания проводила операции по разминированию в 39 странах мира.

Отметим, что в Афганистане 10-тысячный военный контингент США и еще 3 тысячи военнослужащих НАТО.