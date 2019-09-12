Иностранные студенты смогут дольше оставаться в Британии после окончания учебы

Изменения коснутся всех иностранных студентов, в том числе украинцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых правил, касающихся пребывания иностранных студентов на территории страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства, передает Капитал.

Теперь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете. Изменения коснутся всех иностранных студентов, в том числе украинцев.

По нынешним правилам предельный срок составляет четыре месяца, по завершении которых иностранные студенты должны или покинуть страну, или получить рабочую визу.

Таким образом, Джонсон вновь смягчил правила, касающиеся иностранных студентов, которые были ужесточены в 2012 году, когда МВД возглавляла Тереза Мэй. До 2012 года студенты могли оставаться в стране два года, но Мэй посчитала такие условия "слишком щедрыми".

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Борис Джонсон выразил надежду, что объявленные им меры продемонстрируют открытость Британии для "самых способных людей со всего мира для обучения и работы".

"Иностранные студенты вносят важный экономический и культурный вклад в нашу страну", - заявил министр образования Гэвин Уильямсон.

По состоянию на 2017 год (последняя доступная статистика) в Великобритании обучались 458 тыс. студентов из-за рубежа, из них 62 тыс. - студенты из стран Европейского союза, а 76 тыс. - студенты из Китая (данные Бюро статистики по высшему образованию).

Стоимость обучения на программе бакалавриата составляет от 16 тыс. до 20 тыс фунтов в год, в зависимости от курса и университета. Некоторые программы, например получение образования врача, стоят более 30 тыс фунтов. Обучение на магистратуре обойдется примерно в такую же сумму.

При этом студенты из Британии и ЕС платят меньшую сумму - по закону университеты не имеют права требовать от них больше 9,25 тыс. фунтов за обучение на бакалавриате, приводит данные The Times. Но за обучение на магистерских программах они должны будут заплатить столько же, сколько иностранные студенты.