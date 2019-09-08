В результате протестов в Гонконге пострадали 19 человек

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверых отпустили домой.

В результате столкновений между демонстрантами и полицией во время протестов в Гонконге в субботу, 7 сентября, пострадали 19 человек.

Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Отмечается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверых отпустили домой.

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Демонстранты в пятницу и в субботу устраивали протесты у полицейского участка в гонконгском районе Монкок.

Протестующие предпринимали попытки нарушить транспортное движение, в частности, в метро. Для разгона демонстрантов полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, причиной массовых беспорядков в Гонконге, которые продолжаются уже 13 недель, стал закон об экстрадиции. Как считают митингующие, закон направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

С начала акций задержали уже 1187 человек. Глава Гонконга Кэрри Лам, объявила об отзыве закона из парламента, выполнив одно из пяти требований протестующих, однако лидеры протестов отреагировали агрессивно и намерены продолжить митинги.