Краски Голландии: парк Кекенхоф и его окрестности (фоторепортаж)

Кекенхоф известен на весь мир своими цветами и большими тюльпановыми полянами. В парке посажено несколько миллионов тюльпанов разных разновидностей.

Главной темой выставки этого года стал Ван Гог, ведь в 2015 году исполняется 125 лет со дня смерти знаменитого художника. Среди многочисленных экспозиций в парке - автопортрет Ван Гога, выполненный из тысячи тюльпанов.

Читайте такжеС каждым годом весна на Земле становится короче - ученые

Недалеко от парка также располагаются поля, где выращивают тюльпаны - желтые, красные, фиолетовые и многие другие. С высоты птичьего полета они напоминают яркие ковры.