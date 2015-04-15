Краски Голландии: парк Кекенхоф и его окрестности (фоторепортаж)
19:18, 15 апреля 2015Мир
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Агентство Reuters опубликовало фоторепортаж из парка Кекенхоф - всемирно известного королевского парка цветов в Нидерландах.
REUTERS
Кекенхоф известен на весь мир своими цветами и большими тюльпановыми полянами. В парке посажено несколько миллионов тюльпанов разных разновидностей.
Главной темой выставки этого года стал Ван Гог, ведь в 2015 году исполняется 125 лет со дня смерти знаменитого художника. Среди многочисленных экспозиций в парке - автопортрет Ван Гога, выполненный из тысячи тюльпанов.
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Недалеко от парка также располагаются поля, где выращивают тюльпаны - желтые, красные, фиолетовые и многие другие. С высоты птичьего полета они напоминают яркие ковры.
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