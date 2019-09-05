Украинцы вдохновили: в Гонконге показывали фильм про Евромайдан

На прошлой неделе в Гонконге состоялся показ фильма про Евромайдан "Зима в огне".

В Гонконге участникам акций протеста показывали фильм о событиях Евромайдана в Украине "Зима в огне".

Об этом пишет BBC Украина.

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Фильм транслировали накануне ожесточенных столкновений с силовиками. Проектор принесли неравнодушные граждане, а около сотни зрителей смотрели ленту, сидя на земле.

"Спасибо людям в Украине, что вы объединились ради революции. Значит, и мы будем иметь мужество продолжать", – поделилась одна из протестующих Зои.

По окончании фильма зрители аплодировали, кто-то заплакал.

"Лента меня очень зацепила. Потому что эти протесты очень похожи на наши. Особенно, когда власть не слышит своих граждан и когда власть применяет насилие, чтобы заставить молчать. Методы очень похожи", – говорит после показа господин Тунг из Гонконга.

Напомним, что уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие потребовали не только окончательного отказаться от этого законопроекта, но и отставки Кэрри Лам и расследование действий полиции во время демонстраций.

По данным организаторов, в акции принимали участие более миллиона человек. Это были самые крупные протесты в Гонконге с момента передачи бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.