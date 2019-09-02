В США из-за пожара на яхте могли погибнуть 34 человека (фото)

Тела погибших пока не найдены, официально они считаются пропавшими без вести.

У побережья Калифорнии в результате пожара на небольшом частном судне могли погибнуть 34 человека.

Инцидент произошел у острова Санта-Круз в ночь на 2 сентября (средина дня по Киеву), пишет Медуза со ссылкой на Fox News.

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Всего на борту 23-метрового судна находились 39 человек, пятерым удалось спастись. Судьба остальных 34 пока не известна.

Тела погибших пока не найдены, официально они считаются пропавшими без вести, спасательная операция продолжается.

Причины пожара пока неизвестны. Судно использовалось для погружений дайверов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания пять детей погибли в результате пожара в детском саду.