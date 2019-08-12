цей матеріал доступний українською

При пожаре в детском саду в США погибли пять детей

03:50, 12 августа 2019
Мир
37 0
Причины возгорания не указываются / фото facebook.com/erie.firefighters

Еще один ребенок попал в больницу, сообщает CBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Читайте такжеВ США набирают популярность пуленепробиваемые рюкзаки для школьников

Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет.

Также в результате происшествия пострадали двое взрослых - владелица заведения и местный житель, проживающий по соседству.

Причины возгорания не указываются. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в июле в палаточном лагере на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае РФ произошел масштабный пожар, в результате которого погибли как минимум четыре человека. В лагере находилось 189 детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#США#пожар