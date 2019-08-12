При пожаре в детском саду в США погибли пять детей
В штате Пенсильвания пять детей погибли в результате пожара в детском саду.
Еще один ребенок попал в больницу, сообщает CBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
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Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет.
Также в результате происшествия пострадали двое взрослых - владелица заведения и местный житель, проживающий по соседству.
Причины возгорания не указываются. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, в июле в палаточном лагере на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае РФ произошел масштабный пожар, в результате которого погибли как минимум четыре человека. В лагере находилось 189 детей.