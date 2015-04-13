В Таиланде начали праздновать Новый год
22:03, 13 апреля 2015Мир
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С сегодняшнего дня и до 19 апреля в Таиланде будут праздновать национальный Новый год - Сонгкран.
thaivisa.com
Об этом сообщает ТСН.
В этой стране вместо елки и снега обязательный атрибут праздника - вода. Тайцы выходят на улицы, прихватив с собой водяные пушки, бутылки, ведра с водой и обливают друг друга.
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Местные жители верят, что таким образом они смывают неудачу.
В этот день можно облить водой полицейского и за это ничего не будет.
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