В Таиланде начали праздновать Новый год

Об этом сообщает ТСН.

В этой стране вместо елки и снега обязательный атрибут праздника - вода. Тайцы выходят на улицы, прихватив с собой водяные пушки, бутылки, ведра с водой и обливают друг друга.

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Местные жители верят, что таким образом они смывают неудачу.

В этот день можно облить водой полицейского и за это ничего не будет.