Тарантино отдыхает: в Мексике гангстеры сожгли бар с 26 людьми
В Мексике гангстеры подожгли бар, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел поздно вечером 27 августа. Участники гангстерской банды подожгли здание и заблокировали все запасные выходы, поэтому люди не могли выбраться из горящего бара.
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Утром 28 августа генеральная прокуратура штата Веракрус сообщила, что в баре Caballo Blanco в Коацакоалькоси погибли 8 женщин и 15 мужчин. Еще 13 человек госпитализировали с серьезными травмами.
Губернатор штата Веракрус Куитлахуак Гарсия предполагает, что эта атака была результатом спора между бандитами.
Мексиканские медиа распространяли информацию о том, что нападавшие сначала открыли огонь по бару, а потом подожгли его "коктейлями Молотова".
Отмечается, нападение в Caballo Blanco стал одним из самых массовых убийств в Мексике с 2008 года.
Как сообщал УНИАН, в результате массового расстрела посетителей торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли по меньшей мере 19 человек.