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Стрельба в США: минимум 19 погибших, подозреваемого задержали

03:04, 04 августа 2019
Мир
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Стрелок был вооружен автоматом Калашникова / фото из открытых источников

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Также говорится о минимум 40 пострадавших. Телеканал уточняет, что по подозрению в совершении этого преступления задержан один человек, 21-летный местный житель. Причины, по которым он взял в руки оружие, не раскрываются.

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Инцидент произошел на улице у торговых центров WalMart и Cielo Vista Mall в субботу, 3 августа. Изначально сообщалось о 18 пострадавших, а также о трех задержанных подозреваемых.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Эль-Пасо, сообщил журналистам зампресс-секретаря Белого дома Стивен Гровс.

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Теги: #США#стрельба