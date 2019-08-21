Появилось видео крушения вертолета с россиянами в Греции (видео)

На борту вертолета находился коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Опубликовано видео крушения вертолета с гражданами России в море возле греческого острова Порос.

Соответствующее видео размещено на Youtube.

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На записи видно, как вертолет дымится, после чего падает в воду.

Ранее стало известно, что во вторник, 20 августа, частный легкомоторный вертолет Agusta A.109, на котором находился коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, потерпел крушение в море возле греческого острова Порос. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Граждане России намеревались долететь на нем из Галаты до афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос», однако вскоре после взлета машина задела электрокабели и упала. Из-за этого на Поросе отключилось электричество.