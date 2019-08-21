Возвращение России в состав G8 спровоцирует Кремль пересмотреть границы стран Европы – Турчинов

Западные страны возвращением РФ в состав G8 похоронят систему коллективной безопасности.

Приглашение России присоединиться в 2020 году к участию в саммите стран "Большой семерки" (G7) станет мощным фактором реабилитации и поддержки российской агрессии.

Об этом сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

В частности, он напомнил, что Россию отстранили от G8 после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе, и что несмотря на санкции и международную критику РФ не изменила свою агрессивную политику.

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"Усиливается милитаризация аннексированного Крыма, на востоке Украины льется кровь и продолжается оккупация части Донбасса. Добавьте к этому гибель пассажиров сбитого РФ “Боинга”, безнаказанное убийство гражданского населения в Сирии, химическую атаку в Солсбери, системную киберагрессию и попытки вмешиваться в политические процессы во многих странах мира, а также жестокое подавление демократической оппозиции внутри самой России", – пишет Турчинов.

Экс-секретарь СНБО отметил, что вместо усиления давления на Россию ее возвращают в ПАСЕ и обсуждают возвращение в "Большую восьмерку".

"Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнание и просмотр политых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ", – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.