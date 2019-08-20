Режиссер легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" срочно госпитализирован

У Марка Захарова диагностировали воспаление легких.

Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в Москве с воспалением легких.

Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер, передает ТАСС.

По его словам, врачи подтвердили воспаление легких у режиссера.

"Схватили заболевание в самом начале, и форма нетяжелая", - сказал он.

По словам Варшавера, состояние 85-летнего режиссера нормальное.

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"Медики уверяют, что через два-три дня со здоровьем у него все будет нормально", - сказал директор "Ленкома".

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком").

С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

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