Армена Джигарханяна выписали из больницы – СМИ

В ближайшее время актер будет наблюдаться у врачей и проходить процедуры.

Российского актера Армена Джигарханяна выписали из больницы после операции, его состояние удовлетворительное.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что актеру стало значительно лучше, из клиники его забрал сын. В ближайшее время Джигарханян будет наблюдаться у врачей и проходить процедуры.

15 августа сообщалось, что Джигарханян перенёс операцию и находился в тяжёлом состоянии. Врачи установили ему сложный кардиостимулятор последнего поколения.

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев.