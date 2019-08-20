Армена Джигарханяна выписали из больницы – СМИ
12:15, 20 августа 2019Звезды
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В ближайшее время актер будет наблюдаться у врачей и проходить процедуры.
Джихарханяна выписали из больницы, его состояние улучшилось / kino-teatr.ru
Российского актера Армена Джигарханяна выписали из больницы после операции, его состояние удовлетворительное.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что актеру стало значительно лучше, из клиники его забрал сын. В ближайшее время Джигарханян будет наблюдаться у врачей и проходить процедуры.
15 августа сообщалось, что Джигарханян перенёс операцию и находился в тяжёлом состоянии. Врачи установили ему сложный кардиостимулятор последнего поколения.
Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев.
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