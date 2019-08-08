Белый дом заморозил предоставление финансовой помощи другим странам

Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов.

Администрация Дональда Трампа приказала двум федеральным ведомствам временно прекратить перечисление финансовой помощи за рубеж на время проверки деятельности обоих ведомств.

Речь идет о Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID), пишет Голос Америки.

Так, административно-бюджетное управление приказало Госдепартаменту и USAID отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.

Управление назвало 10 сфер, работа в которых должна быть заморожена. В их число вошли международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий.

Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов. Оказавшиеся под проверкой средства относятся к 2018/19 финансовым годам. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.

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Распоряжение было выпущено в минувшие выходные, прямо перед началом парламентских каникул, которые продлятся до 9 сентября. Критики инициативы предполагают, что это было сделано намеренно с тем, чтобы законодатели не смогли заблокировать указ Белого дома.

«Презрение, с которым администрация относится к Конгрессу, поразительно. Когда Конгресс решает, сколько мы должны потратить на иностранную помощь, это не просто предложение. Это закон, поддержанный Конституцией» – заявил Элиот Энгел, председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей. Конгрессмен-демократ добавил, что указ республиканской администрации направлен на «разрушение нашей возможности распространять американские ценности и лидерство по всему миру».

Впрочем, у официального представителя Административно-бюджетного управления другое мнение: Рэйчел Семмео заявила, что федеральные ведомства обязаны тратить утвержденные Конгрессом средства по назначению. «Пытаясь обеспечить подотчетность, мы запросили информацию о текущем состоянии нескольких программ по оказанию зарубежной помощи, чтобы выявить объем финансирования, не являющегося обязательным», – объяснила Семмео.

Авторы бюджетной заявки Белого дома предложили серьезное сокращение объемов такой помощи, однако, пока что, конгрессмены эти предложения отвергли.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США одобрил законопроект "Бюджет США на 2020 год на нужды национальной обороны", в котором предусмотрено до 300 миллионов долларов помощи Украине в сфере безопасности.