Большинство демократов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа

Демократическая партия имеет большинство в палате представителей, однако пока их голосов не хватает для принятия резолюции об импичменте нынешнему президенту США.

Большинство демократов в Палате представителей США одобряют начало процедуры импичмента против президента-республиканца Дональда Трампа.

У демократической партии есть большинство в Палате представителей (235 голосов), и 118 членов заявили о поддержке импичмента Трампу, сообщает Reuters.

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"В последние несколько лет наша нация видела и слышала от этого президента то, чему нет места в нашей демократии. Я считаю, что пришло время начать процедуру импичмента президенту Дональду Трампу", - заявил представитель Палаты Салуд Карбахал.

Сообщается, что поддержка импичмента в Палате выросла после того, как бывший специальный прокурор Роберт Мюллер дал показания о своем расследовании вмешательства Трампа и России в выборы 2016 года.

Однако в общей сложности 118 голосов все еще далеки от 218 голосов Палаты представителей, необходимых для утверждения резолюции об импичменте, и опросы общественного мнения продолжают показывать, что избиратели резко разделились по этому вопросу.