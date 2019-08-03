цей матеріал доступний українською

Большинство демократов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа

08:58, 03 августа 2019
Мир
64 0
Дональд Трамп / REUTERS

Большинство демократов в Палате представителей США одобряют начало процедуры импичмента против президента-республиканца Дональда Трампа.

У демократической партии есть большинство в Палате представителей (235 голосов), и 118 членов заявили о поддержке импичмента Трампу, сообщает Reuters.

Читайте такжеКандидат Трампа на пост директора нацразведки отказался от должности

"В последние несколько лет наша нация видела и слышала от этого президента то, чему нет места в нашей демократии. Я считаю, что пришло время начать процедуру импичмента президенту Дональду Трампу", - заявил представитель Палаты Салуд Карбахал.

Сообщается, что поддержка импичмента в Палате выросла после того, как бывший специальный прокурор Роберт Мюллер дал показания о своем расследовании вмешательства Трампа и России в выборы 2016 года.

Однако в общей сложности 118 голосов все еще далеки от 218 голосов Палаты представителей, необходимых для утверждения резолюции об импичменте, и опросы общественного мнения продолжают показывать, что избиратели резко разделились по этому вопросу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#импичмент#Дональд Трамп