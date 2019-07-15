Focus: Выход Турции из НАТО станет ударом для обеих сторон

После поставки российских С-400 турецкой армии отношения между Анкарой и Западом, видимо, станут еще острее.

Учитывая ситуацию с безопасностью в своем регионе, правительство Турции годами планировало приобрести ракеты противовоздушной обороны. Учитывая то, что страна – член НАТО, было бы вполне понятно, если бы она приобрела американские системы Patriot. На самом деле американские и турецкие чиновники долгое время вели переговоры об этом. Однако, контракт на покупку Patriot так и не материализовался.

Это произошло потому, что, во-первых, для Турции американская система слишком дорога, а во-вторых – США не захотели передать турецкой стороне свою технологию. В 2017 году Анкара решила купить российские системы С-400. В НАТО были встревожены решением и отмечали, что российские ракеты не должны быть интегрированы в ПВО союзников, — пишет Focus.

Вместе с тем, после поставок С-400 США отказываются продавать истребители F-35 Турции . Это, конечно, экономический удар. Однако, политические и военные риски еще больше. Страны НАТО боятся, что российские ракеты на вооружении Турции позволят России получить информацию о технологиях F-35, которую он потом используют для разработки оружия, способного уничтожить самолет.

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Издание пишет, что отношения между Турцией и США, которые и без того в последнее время были напряженными, теперь станут еще хуже. Президент Дональд Трамп обязан ввести санкции против Анкары за покупку российского оружия. Его к этому вынуждают американские законы. Он, конечно, может затягивать непосредственный запуск санкций в действие. Но этот момент все равно будет неизбежен. Focus отмечает, что президент Барак Обама сделал ошибку, что не продал Patriot Турции. А к тому времени, когда Трамп занял его должность, переговоры с Россией о покупке оружия уже зашли слишком далеко.

Тем временем, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган чрезвычайно скептически относится к США. Поскольку после провальной попытки устранить его от власти Вашингтон отказывался передать его заклятого врага Фетхуллаха Гюлена. Он считает, что в случае возникновения внутреннего политического давления Владимир Путин сможет оказать ему большую поддержку. А помощь президентам в беде стало ключевой чертой российской внешней политики. Кроме того, в Сирии Вашингтон поддерживает курдские силы, которые в Анкаре считают террористическими. И это еще больше отравляет американо-турецкие отношения.

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Для НАТО было бы большим геостратегическим поражением, если бы Турция решила выйти из альянса. Такой сценарий нельзя полностью отвергать. Все зависит от того, насколько острой станет ситуация вокруг С-400, насколько сильно Вашингтон попытается надавить на Анкару, какой будет позиция Москвы и насколько критичной будет считать Эрдоган поддержку Путина для своего политического выживания. Даже сама поставка ракет и их сборка в Турции российскими специалистами – это уже большая победа для Путина. Его влияние на международной арене снова выросло, а доступ к чувствительным военным данныи НАТО даст российским спецслужбам большое преимущество.

Для Турции, с другой стороны, ситуация становится очень угрожающей. Отказ от тесных связей с США на пользу построения таких связей с Россией будет иметь очень высокую экономическую и политическую цену. Потери могут оказаться настолько высокими, что Эрдогану и действительно понадобится помощь Путина, чтобы остаться у власти. Но НАТО тоже пострадает от этих процессов. Если Турция не откажется от членства добровольно, внутри альянса начнет расти недоверие. Это подорвет возможности НАТО. С точки зрения Евросоюза, его критически важные интересы поставлены под удар. Но, опять же, он понимает, что никак не может повлиять на ситуацию.