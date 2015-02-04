НАТО планирует создать в Грузии военные тренировочные центры

Об этом сообщили во вторник, 3 января, на брифинге в НАТО, передает ТАСС.

"НАТО намерена открыть в Грузии военные тренировочные центры для стран НАТО и государств-партнеров. Это особенно ценно, поскольку Грузия имеет уникальное географическое положение", - сказал представитель альянса.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии Грузия-НАТО, которая пройдет в Брюсселе во время общей встречи министров обороны.

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По словам представителя, уровень военного присутствия альянса на территории страны будет минимальным. "Их задачей станет подготовка учений, прием военных из стран НАТО и государств-партнеров, логистика, поэтому их число будет минимальным", - добавил он.

Также представитель альянса сообщил, что в этом году в Грузии пройдут учения НАТО. "НАТО проведет учения в Грузии в этом году. Мы будем проводить периодические учения в Грузии в рамках нашего сотрудничества с этой страной в следующем году", - подчеркнул он.