Немецкие дороги станут платными для иностранцев

Инициатива вступит в силу, после того как пройдет проверку в ЕС, передает DW.

Бундестаг поддержал противоречивый закон о дорожном сборе для легковых автомобилей. Большинство депутатов нижней палаты парламента проголосовали за инициативу федерального министра транспорта Германии Александера Добриндта.

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В Бундесрат закон попадет в начале мая, однако верхняя палата парламента ФРГ не сможет его заблокировать, отмечается в сообщении Reuters в пятницу, 27 марта.

Денежный сбор, согласно закону, должен быть введен для всех, кто пользуется немецкими автомобильными трассами и автобанами. Иностранным автовладельцам, впрочем, не придется платить за пользование обычными автомагистралями страны (так называемыми дорогами федерального значения).

Такое решение принято для того, чтобы не перегружать малом пограничном движении.

Немецким автовладельцам придется автоматически покупать летнюю виньетту. Иностранцы смогут также приобрести ее сроком действия на год, на десять дней или два месяца.

Цены на виньетты для более коротких сроков будут дифференцированы, отмечается в сообщении информагентства. Таким образом немецкие депутаты отреагировали на критику инициативы со стороны Еврокомиссии.

Цена виньетты будет зависеть от объема выброса вредных веществ автомобилем гражданина. Владельцам автомобилей, зарегистрированных в Германии, денежный сбор за пользование дорогами будет возвращаться в виде скидки общего налога на авто.

То есть на практике получается, что платить непосредственно за пользование дорогами придется только иностранцам. Денежный сбор планируют внедрить с 2016 года. Таким образом Германия намерена собрать 500 миллионов евро на нужды своих автомагистралей.