Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным катастрофу MH17 - СМИ

По словам премьер-министра Нидерландов, разговор был конфиденциальным, а тема «чрезвычайно деликатной».

Нидерландский премьер Марк Рютте на саммите G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.

Об этом сообщает NL Times. По словам премьер-министра, для Нидерландов и многих других стран катастрофа продолжает оставаться «открытой раной».

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Он не уточнил, о чем именно говорил с российским лидером, так как разговор был конфиденциальным, а тема «чрезвычайно деликатной».

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.