СМИ: Саудовская Аравия и девять стран начали военную операцию в Йемене
Саудовская Аравия и страны Персидского залива начали военную операцию в Йемене, ВВС Саудовской Аравии в эти минуты наносят воздушные удары по позициям шиитских мятежников в столице Йемена Сане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Военная операция началась сразу же после заявления, выпущенного Советом сотрудничества государств Персидского залива, в котором отмечалось, что Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Катар "намерены откликнуться на просьбу президента Абд Раббу Мансура Хади и защитить законную власть в Йемене от боевиков — хуситов".
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Обстановка в Йемене в последнее время существенно обострилась на фоне политического кризиса. На юге страны действует группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП), в центре страны идут столкновения между лояльными президенту страны войсками и силами, поддерживающими хуситов.
25 марта в СМИ появились сообщения о том, что президент Хади покинул территорию страны.
РИА Новости http://ria.ru/world/20150326/1054507184.html#ixzz3VSGKiPHo