Решение о возможных поставках Украине летального оружия еще не принято - Белый Дом

Решение о возможных поставках в Украину летального вооружения еще не принято.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне.

"Я не имею обновлений с точки зрения любого решения, которое президент (Обама) принял по этому вопросу", - отметил Эрнест, отвечая на вопрос о возможных поставках в Украину летального вооружения.

Читайте такжеКонгресс США принял резолюцию с призывом предоставить Украине летальное оружие

"Соединенные Штаты продолжают тесное сотрудничество с союзниками в Европе. Мы стремимся к урегулированию ситуации в Украине. Мы стремимся работать в дипломатической форме", - отметил Эрнест.

По его словам, "мы знаем, что единственный путь выхода из этой ситуации находится не на поле боя, а за столом переговоров". В этой связи он подчеркнул, что США и союзники пытаются обе стороны посадить за стол переговоров, и особенно это касается российской стороны по выполнению обязательств, под которыми она поставила подпись в Минске.

Эрнест напомнил, что в отношении России были введены жесткие санкции.

Читайте такжеВ Чечне теряют связь с реальностью: угрожают США развалом за поставки оружия Украине

"Правда заключается в том, что российский президент сталкивается с большим давлением со стороны международного сообщества, и это давление будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет выполнять обязательства, которые она взяла в контексте выполнения плана Минских соглашений и предварительных договоренностей, которые были достигнуты в Минске", - отметил Эрнест.

Как сообщал УНИАН, ранее Эрнест заявлял, что в США опасаются, что предоставление Украине летального вооружения может увеличить кровопролитие на Донбассе.