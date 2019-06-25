Мексика перебросила на границу с США тысячи военных

Подразделения Национальной гвардии и армии расположены на севере Мексики уже с выходных.

На границе Мексики и США размещены около 15 тысяч мексиканских военнослужащих.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил министр обороны Мексики Луис Сандоваль, передает Deutsche Welle.

Они должны сдерживать потоки нелегалов, а в случае необходимости и задерживать мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются пробраться в США.

По его словам, подразделения Национальной гвардии и армии расположены на севере Мексики уже с выходных.

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Как сообщалось, в начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, потому что достиг с Мексикой соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, которые направляются через Мексику к нашим южным границам". По словам президента США, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, которые направляются через территорию Мексики в США.

В течение июня Мехико и Вашингтон договорились, что Мексика в будущем будет принимать высылаемых из США граждан третьих стран, которые не получили в США статуса искателя убежища. Также Мексика согласилась усилить свой южный рубеж военными Национальной гвардии.