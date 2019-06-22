Сенаторы США поручили Пентагону ответить на военное присутствие России в Арктике - СМИ

Комитет Сената США по вооруженным силам поручил Пентагону найти место для строительства одного или нескольких новых стратегических портов в Арктике.

Сенаторы США поручили Пентагону ответить на военное присутствие России в Арктике.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Defense News.

Комитет Сената США по вооруженным силам поручил Пентагону найти место для строительства одного или нескольких новых стратегических портов в Арктике. Этот шаг, заявляют сенаторы, должен стать ответом на российское военное присутствие в регионе.

Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней.

Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на развитие российской базы "Северный клевер" на острове Котельный на архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.

Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в связи с этим Конгресс указывает на сильное отставание США от России в вопросе численности ледокольного парка, в том числе атомоходов. С целью преодоления этого отставания Служба береговой охраны США обнародовала контракт на 750 миллионов долларов на разработку шести современных малогабаритных ледоколов.