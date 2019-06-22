цей матеріал доступний українською

В параде ко Дню независимости Беларуси примут участие российские военные

16:05, 22 июня 2019
Мир
83 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСерпы, молоты, танки и Путин: в Москве под надзором снайперов прошел парад ко Дню Победы (фото)

Как сообщает белорусское Министерство обороны, вчера в Минск прибыли военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

В составе механизированной колонны от РФ пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.

В воздушном параде примут участие российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Беларусь#военные парад