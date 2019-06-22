В параде ко Дню независимости Беларуси примут участие российские военные
16:05, 22 июня 2019Мир
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День независимости Беларуси отмечается 3 июля.
Иллюстрация REUTERS
В параде ко Дню независимости Беларуси 3 июля примут участие российские военнослужащие и техника.
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Как сообщает белорусское Министерство обороны, вчера в Минск прибыли военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
В составе механизированной колонны от РФ пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.
В воздушном параде примут участие российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.
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