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США потребовали созвать Совбез ООН из-за Ирана

19:08, 21 июня 2019
Мир
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REUTERS

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По данным агентства, Вашингтон призвал созвать Совбез ООН 24 июня. Как отмечается, США намерены проинформировать СБ ООН о действиях в отношении Ирана.

При этом Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп остановил удар США по Ирану.

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Теги: #Трамп#Иран