США потребовали созвать Совбез ООН из-за Ирана
19:08, 21 июня 2019Мир
281 0
При этом Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
REUTERS
Власти США запросили проведения заседания СБ ООН по Ирану. Об этом сообщает Reuters.
Читайте также"Слишком много жертв": Трамп объяснил, почему остановил удар по Ирану в последний момент
По данным агентства, Вашингтон призвал созвать Совбез ООН 24 июня. Как отмечается, США намерены проинформировать СБ ООН о действиях в отношении Ирана.
При этом Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп остановил удар США по Ирану.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter