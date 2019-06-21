США потребовали созвать Совбез ООН из-за Ирана

При этом Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Власти США запросили проведения заседания СБ ООН по Ирану. Об этом сообщает Reuters. Читайте также"Слишком много жертв": Трамп объяснил, почему остановил удар по Ирану в последний момент По данным агентства, Вашингтон призвал созвать Совбез ООН 24 июня. Как отмечается, США намерены проинформировать СБ ООН о действиях в отношении Ирана. При этом Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп остановил удар США по Ирану.

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