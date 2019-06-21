Как визит "православной" российской делегации в Грузию привел к массовым протестам в Тбилиси

19 июня, 2019. Начало «Межпарламентской ассамблеи православия» в Грузии. В здание парламента в Тбилиси прибывает российская делегация. Спустя одиннадцать лет после грузино-российской войны 2008 года грузины вновь видят депутатов из Москвы, обменивающихся фразами с их грузинскими коллегами. По стране проходит волна недоумения. Удивления. Гнева. Социальные сети забиты вопрошающими постами: «Кто впустил российских депутатов в страну?»; «Почему?»; «Как это возможно?»; …

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покидает зал заседания Ассамблеи в знак протеста. Все телеканалы, активисты, журналисты, соцсети поддерживают решение Долгова.

20 июня, 2019. Глава российской делегации Сергей Гаврилов, в качестве президента Межпарламентской ассамблеи, единоскрепно открывает заседание с места спикера парламента Грузии. Грузия замерла. Кто-то прильнул к экранам. Остальные – уже ехали к парламенту с баннерами. Оппозиционные парламентарии, не скрывая возмущения, занимают трибуну и блокируют российскому депутату возможность продолжить выступление.

Именно российские пограничники ФСБ год за годом двигают колючие проволоки, разрывающие Грузию на две части, все дальше вглубь территории страны

Это все может показаться странным читателю в России, если бы не одно "но", о котором в Госдуме и прочих местах принято не вспоминать, но Грузия помнит. Весь мир помнит. 20% территорий Грузии оккупированы Российской Федерацией. На 20% грузинских территорий стоят российские военные базы. Именно российские пограничники ФСБ год за годом двигают колючие проволоки, разрывающие Грузию на две части, все дальше вглубь территории страны. Недавно, к примеру, один пожилой мужчина лег спать, а утром его огород уже был отрезан от остального участка так называемой границей с так называемой Южной Осетией. Еще в мае одна из семей не могла пойти на похороны к родственнику и прощалась с ним через мост, разделяющий Абхазию с остальной территорией Грузии. Или вспомним граждан Грузии Ираклия Кварацхелия, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили, которые были убиты непосредственно на линиях оккупации или в КГБ так называемой Южной Осетии после похищения с контролируемой Грузией стороны. Никто не понес ответственности. Да, туризм, хинкали, вино, но война, которая началась задолго до 2008 года и продолжается по сей день живет в каждом грузинском доме.

Только что очередной метр грузинской земли был отрезан, а тот, кто отрезал, признавал «независимость», голосовал «За» хочет поговорить о вере и религии

При полном понимании этих фактов, Сергей Гаврилов и его делегация все же поехали в Грузию, заранее зная, чем это все кончится. Поехали обсуждать православие. Представьте, что чувствовал каждый грузин, когда депутат Госдумы сел в кресло главы парламента Грузии? Только что очередной метр грузинской земли был отрезан, а тот, кто отрезал, признавал «независимость», голосовал «За» хочет поговорить о вере и религии.

20 июня. День. Отель, где находится Гаврилов окружен активистами, журналистами, жителями Тбилиси, которые восприняли сидевшего в кресле спикера грузинского парламента, как позор своей страны. Плевок. Российскую делегацию вынуждают покинуть Грузию. Нет, это были не радикалы. Обычные люди. Дело в том, что в Грузии имена Татунашвили, Отхозория и других жертв оккупации знает вся страна. Здесь даже всех украинских моряков, сидящих в тюрьме в России все знают, как и других политзаключенных. Действия России в Грузии, которые продолжаются каждый день здесь обсуждают все. Всегда. Туризм – пожалуйста. Политики – никогда. Чиновники - никогда. «Православие» - не от России.

Гнев людей от «позора», который им пришлось видеть, пока государственный символ Грузии (кресло спикера парламента) занимал российский депутат, быстро перешел на власти, допустившие визит этой самой Госдумы. Акция протеста стихийно перешла от гостиницы Гаврилова к зданию парламента. Десятки тысяч граждан требовали отставки спикера парламента. Да, власти извинялись и обещали, что все виновные понесут наказание. Да, президент, премьер, спикер парламента обратились к гражданам, заявляя, что этот визит был ошибкой и будут приняты меры. Но было поздно. Слишком глубоко живет боль. Слишком большие раны нанесены Кремлем гражданам Грузии.

Гнев людей от «позора», который им пришлось видеть, пока государственный символ Грузии (кресло спикера парламента) занимал российский депутат, быстро перешел на власти, допустившие визит этой самой Госдумы

Весь вечер и часть ночи я сам наблюдал, как грузины прибывали к парламенту. Часть активистов попытались прорваться в парламент, чтобы призвать власти к ответу, но вместо ответов, впервые за многие годы, в центре Тбилиси вновь раздались выстрелы. Газ. Дым. Резиновые пули. Раненные. Двое потеряли глаза. Люди бегут, закрывая рот и нос руками, чтобы не наглотаться дыма. Страна у экранов. Люди все возвращаются и возвращаются туда, откуда только что бежали. Теперь никто не готов сдать ни метра. Ни российской Госдуме, ни своим властям. Никому.

Водометы. Спецназ. К утру протест был разогнан. Около сотни задержанных. Анонсированы новые акции протеста.

Ночь с 20 на 21 июня запомнится всем в Грузии и не только. Уж точно запомнится властям (по состоянию на 21 июня, так как никто не знает сколько такая власть сможет проработать). Легитимность правительства, применившего силу против своего народа, под большим вопросом. В Грузии не разгоняют митинги. В Грузии перед участниками протеста извиняются, предпринимают шаги навстречу. Случившееся сейчас будет иметь далеко идущие последствия и, безусловно, скажется на будущем Грузии и того, кто будет руководить страной в ближайшее время. Напомню, что в Грузии приближаются выборы и в эту ночь очень многие свой выбор уже сделали, не дожидаясь избирательной кампании 2020.

К слову, партнеры Грузии В США и Евросоюзе уже долгое время в кулуарах выражают свое недоверие грузинскому правительству и его лидеру олигарху Бидзине Иванишвили. Финальным тестом на демократию должны были стать именно выборы 2020, так как все последние избирательные кампании власть провела с огромным числом нарушений. Но сейчас, после примения спецсредств не против активистов, которые пытались проникнуть в парламент, а против всех, кто мирно стоял на площадях, тест, возможно, приближен на год. Уже ясно, что правительство “Грузинской Мечты” его не сдало. Остается дождаться итогов. В эти дни Иванишвили и команда пошли на крайние меры, показав, что для них значит эта самая власть и как они готовы ее защищать буквально с оружием в руках.

Егор Куроптев – автор проекта «Пограничная ZONA», представитель фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе.