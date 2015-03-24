Пока Европа спала

«Сон разума рождает чудовищ» гласит испанская поговорка и фабула одноименного офорта Франсиско Гойи из цикла Капричос. Сон разума Европы породил чудовище путинского режима во главе с нынешним хозяином Кремля. Об этом практически прямо сказал в своем недавнем интервью экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Он отметил, что «Брюссель спал во время агрессивных действий России, и это было явной ошибкой». Попытки достучаться до разума руководства Евросоюза со стороны бывших министров иностранных дел Швеции и Польши (которые, кстати, инициировали программу Восточного партнерства) Карла Бильдта и Радека Сикорского оказались тщетны.

Франсиско Гойя в своем понимании метафоры сна разума пояснил, что «когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ…». Это как нельзя лучше подходит к описанию отношений Европы и России, которые привели к нынешней трагедии в Украине, где безнаказанный Путин решил поиграть в передел мирового влияния. Европа, как единая политическая сила спала и до сих пор еще окончательно не проснулась. В это время режим Путина мастерски формировал ее российские фантазии. Для этого не жалели бюджеты и подкупы. Сотни и тысячи экспертов, дипломатов, шпионов, ученых формировали у Европы лояльность по отношению к современной России, часто основывая ее на финансовом базисе.

Когда не получалось подкупить, в ход шел энергетический шантаж. Новое геополитическое оружие России – «Газпром», - Путин долго использовал для удержания и даже усиления своего влияния в Восточной и Центральной Европе. Выгодные предложения крупным партнерам, энергетическим концернам Германии, Франции и Италии, возвращались лояльностью политических элит этих стран к Кремлю. Те страны ЕС (Польша, государства Балтии), которые понимали угрозу со стороны российских чудовищ, напрямую шантажировались военной интервенцией либо диверсиями российских спецслужб.

Таким образом, за последнее десятилетие пребывания Путина у власти, в Европе не только было размыто американское влияние, поскольку многие ранее яркие сторонники политики США в ЕС (например, Чехия, Словакия, Венгрия и другие) откровенно начали поддерживать российскую политику даже после всех преступлений и варварства, совершенного РФ за последний год.

Но вместе с американским влиянием было размыто и то хрупкое единство Европы, которое все более истончается с принятием новых членов и разделением ЕС на представителей «Старой» и «Новой» Европы. России удалось вбросить в Евросоюз «вирус раскола» манипулируя поддержкой европейских ультраправых сил, заигрывая с южными государствами ЕС (особенно Грецией), коррумпируя европейскую элиту на всех возможных уровнях и настраивая ее на внутренний конфликт «всех против всех». Сон европейского разума во многом породил чудовище путинского режима и теперь не знает, что с ним делать.

Не удивительно, что самой трезвой и разумной оценкой действий России в Европе обладают вынужденные западные соседи РФ (Польша и страны Балтии), а также Великобритания. Очень печально, что Чехия, Словакия и Венгрия, ощутившие на своем опыте «братскую любовь» в то время советской России, во многом остаются лояльными по отношению к путинскому режиму. В то же время, инициативность Лондона в формировании европейской повестки дня противостояния Путину показывает, что Британия во многом остается ключевым лидером Европы. Даже не смотря на растущий риск ее выхода из ЕС.

А что же Германия? Ангела Меркель, по мнению бывшего министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера, взяла на себя роль дипломатического лидера и решения проблемы путинской России дипломатическими методами. Только, к сожалению, проблему одной дипломатией не решить. Она вышла за пределы политических договоренностей, и теперь угрожает дальнейшему существованию всей Европы (чего стоят только ремарки путинских пропагандистов о возможностях превентивных ядерных ударов по европейским столицам).

Проблему может решить только полное умиротворение России (синтезом экономических, финансовых, политических, военных и информационных методов) с дальнейшим ее разоружением. Готова ли Европа, и особенно Германия, окончательно проснуться, отогнать фантомы снов, трезво оценить реальность и выработать реальные шаги исправления ситуации?

Окончательного ответа пока нет, но появляется все больше аргументов о пробуждении Евросоюза. Например, создание Энергетического Союза ЕС, и окончательного закрытия вопроса «Газпрома» как геополитического оружия Кремля. Переход балтийских государств и Польши на поставки СПГ. Реальное укрепление восточных границ Евросоюза новыми подразделениями стран НАТО. Пересмотр оборонной политики ЕС. Немаловажное значение имеет и реальная экономическая изоляция России, как весьма «действующее лекарство». Начало исхода европейских корпораций с рынка РФ обещает быть захватывающим, как и последствия данного процесса.

Европа сейчас стоит перед выбором. Либо снова окунуться в сон и позволить себя околдовать России, которая готова бросить для этого последние ресурсы, даже за счет всех своих граждан. Либо реально проснуться и начать активно взаимодействовать в реальности, ликвидируя последствия разрушений, вызванных химерами сна европейского разума.

Роман Рукомеда,

политический эксперт