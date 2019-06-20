США призывают Россию наказать виновных в катастрофе МН17

Россия, отмечают в Госдепе США, должна обеспечить, чтобы все обвиняемые предстали перед судом.

США приветствуют выводы Международной совместной следственной группы в отношении обвиняемых в гибели пассажиров авиалайнера Boeing 777 рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, и призывают Россию содействовать наказанию виновных.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Майкла Помпео, распространенном Государственным департаментом США.

Читайте такжеСБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела MH17

"Все обвиняемые были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции 2166 (2014.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, которые находятся сейчас в России, предстали перед судом", - отмечается в сообщении.

В Госдепе также отметили, что США "приветствуют объявление о выдвижении обвинений четырем лицам за их роль в крушении рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

"Это важная веха в поисках истины, и мы, как и раньше, уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландской власти и Совместной следственной группы - независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", - добавил Помпео.

Как сообщал УНИАН, 19 июня главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в атаке на малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.