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10-летняя американка стала самой молодой альпинисткой, покорившей скалу Эль-Каптиан (видео)

13:54, 20 июня 2019
Мир
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10-летняя девочка покорила вершину вместе с отцом и другом семьи / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Культовую для альпинистов вершину, расположенную в Йосемитском национальном парке США, считают одной из самых сложных, на ней проложено около сотни маршрутов.

10-летняя девочка вместе с отцом и другом семьи прошла одной из них, путешествие продолжалось пять дней, а готовилась к нему девочка девять месяцев. Говорит, достижением довольна, хотя и грустит, что приключение быстро закончилось.

Как сообщал УНИАН, на склонах горы Эверест (Джомолунгма) из-за таяния ледников в последние годы все чаще находят тела погибших альпинистов.

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Теги: #США#альпинист