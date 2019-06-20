10-летняя американка стала самой молодой альпинисткой, покорившей скалу Эль-Каптиан (видео)

Культовая для альпинистов вершина расположена в Йосемитском национальном парке США.

10-летняя американка стала одной из самых молодых альпинисток, которая покорила скалу Эль-Каптиан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Культовую для альпинистов вершину, расположенную в Йосемитском национальном парке США, считают одной из самых сложных, на ней проложено около сотни маршрутов.

10-летняя девочка вместе с отцом и другом семьи прошла одной из них, путешествие продолжалось пять дней, а готовилась к нему девочка девять месяцев. Говорит, достижением довольна, хотя и грустит, что приключение быстро закончилось.

Как сообщал УНИАН, на склонах горы Эверест (Джомолунгма) из-за таяния ледников в последние годы все чаще находят тела погибших альпинистов.