10-летняя американка стала самой молодой альпинисткой, покорившей скалу Эль-Каптиан (видео)
13:54, 20 июня 2019Мир
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Культовая для альпинистов вершина расположена в Йосемитском национальном парке США.
10-летняя девочка покорила вершину вместе с отцом и другом семьи / скриншот
10-летняя американка стала одной из самых молодых альпинисток, которая покорила скалу Эль-Каптиан.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Культовую для альпинистов вершину, расположенную в Йосемитском национальном парке США, считают одной из самых сложных, на ней проложено около сотни маршрутов.
10-летняя девочка вместе с отцом и другом семьи прошла одной из них, путешествие продолжалось пять дней, а готовилась к нему девочка девять месяцев. Говорит, достижением довольна, хотя и грустит, что приключение быстро закончилось.
10-летняя американка стала самой молодой альпинисткой, которая покорила скалу Эль-Каптиан
Как сообщал УНИАН, на склонах горы Эверест (Джомолунгма) из-за таяния ледников в последние годы все чаще находят тела погибших альпинистов.
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