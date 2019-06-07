Появились новые подробности убийства в Германии украинки-участницы шоу "Україна має талант" (фото)

Клишта исчезла еще в конце апреля: тогда она не появилась на работе - в парке развлечений "Европа-Парк" в городе Руст.

В Генеральном консульстве Украины в Мюнхене подтвердили, что гражданка Украины Алла Клишта действительно была найдена мертвой в реке Рейн в районе города Руст, который находится на юго-западе Германии.

Об этом представительница консульства рассказала в комментарии ТСН.uа. По ее словам, событие произошло еще в середине мая - 15 числа.

На странице социальной сети Facebook украинки последнее сообщение датировано 18-м марта.

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В то же время, о гибели Клишты сообщила ее подруга Наталья Лигай, которая также является участницей украинских шоу-проектов, в частности "Танцуют все". "Только сегодня родные позволили опубликовать, что Алла погибла, до сих пор в Германии ведется следствие... Прощание состоится после того, как сделают окончательный вывод", - говорится в ее сообщении в Facebook от 28 мая.

Как сообщалось, тело 33-летней украинки обнаружили в реке Рейн. Алла Клишта исчезла еще в конце апреля: тогда она не появилась на работе - в парке развлечений "Европа-Парк" в городе Руст. Здесь она принимала участие в шоу Night Beat Angels. Ее начали искать и обнаружили тело в реке. В убийстве артистки подозревают бывшего 30-летнего парня, с которым она продолжала работать вместе. Его арестовали, но официальных обвинений не выдвинули.

Алла Клишта - рекордсменка Украины по количеству хулахупов, которые она одновременно раскручивала. Всего она прокрутила 102 хулахупа весом 20 килограммов. Также она выступала в немецких и румынских талант-шоу.