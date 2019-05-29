Bloomberg: Катастрофа в Чернобыле до сих пор душит глобальную ядерную энергетику

Эксперты считают, что ядерная энергетика необходима человечеству для остановки климатических изменений.

Телевизионный сериал о худшей ядерной аварии в истории сосредотачивает внимание зрителей на рисках ядерной энергетики как раз в то время, когда отрасль пытается устоять на рынке под натиском альтернативных источников. Последняя серия фильма «Чернобыль» выйдет шестого июня. Однако, лента уже взбудоражила миллионы зрителей. Сайт кинокритики Rotten Tomatoes в описании к сериалу написал о присущем ему «ползучем ужасе, который никогда не исчезнет».

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что фильм рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой была загрязнена часть территории Украины, в 40 раз больше, чем Манхэттен. Авария до сих пор влияет на ядерную энергетику, которая остается одним из важнейших источников малоотходной электроэнергии.

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«Общественная тревога относительно безопасности работы реакторов, которые стареют, может привести к сдвигу в государственной политике и введении более жесткой регуляции. Жертвой этого может стать их период эксплуатации. А построение новых реакторов может стать экономически невыгодным или даже невозможным», - пояснили в Международном агентстве энергетики.

Организация со штаб-квартирой в Париже предполагает потенциальный «постепенный упадок» ядерной энергетики в течение следующего десятилетия. Это будет иметь «серьезные последствия» для энергетической безопасности и климата. Вместе с аварией на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США в 1979 году и кризисом на АЭС «Фукусима» в 2011, Чернобыль играет центральную роль в подрыве общественного доверия к ядерной энергетике на протяжении последних 40 лет. Проекты строительства новых реакторов отбрасывались после каждого из инцидентов. Процесс сооружения новых АЭС так и не вернулся к масштабам, которые наблюдались на пике ядерной энергетики в 70-х годах.

Общественное недоверие и отсутствие инвестиций в отрасли означают, что развитые экономики могут потерять один из крупнейших источников электроэнергии, который не приводит к значительным выбросам парниковых газов. На это указал исполнительный директор Международного агентства энергетики Фатих Бироль. По его расчетам, понадобятся новые установки генерации электроэнергии на 340 миллиардов долларов, чтобы к 2040 году заменить реакторы, которые работают сейчас.

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«Ветер и солнечная энергия должны играть гораздо большую роль, чтобы страны достигли своих стабильных показателей. Но очень трудно это представить без поддержки ядерной энергетики», - пояснил он.

Одним из главных последствий Чернобыля и других аварий стало расширение отрезка времени, необходимого для построения реактора. Это произошло из-за новых регуляций и требований по безопасности. Это серьезно отразилось на экономике ядерной энергетики. Потому что капитальные вложения на старте проекта смогут окупиться только тогда, когда АЭС начнет работать. Чем больше затрат уходит на то, чтобы лить бетон, гнуть сталь и строить точные компоненты, тем дольше будет окупаемость реактора. До аварии на ЧАЭС российские системы строились в среднем раз в шесть лет. Теперь они появляются раз в 17 лет. Япония строила новую электростанцию каждые четыре года. После проблем на АЭС «Фукусима» в 2011 году не было построено ни одного энергоблока.

Страны, в частности Франция и Швеция, до сих пор сильно зависят от ядерной энергетики. И поскольку проблем с безопасностью не возникает, большая часть населения таких стран благосклонно относится к технологии. Адвокаты отрасли указывают на факт, что на ядерную энергетику приходится большая часть производства электроэнергии с низким уровнем вредных выбросов. И в битве против климатических изменений она может сыграть более весомую роль, чем ветровые и солнечные станции.

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В Международном агентстве энергетики подсчитали, что к 2040 году производство электричества на АЭС нужно увеличить на 80%, чтобы избежать климатической катастрофы. Поэтому организация предлагает пересмотреть жизненный цикл тех реакторов, которые существуют сегодня. Вероятно, часть из них можно сохранить и продолжить их эксплуатацию.

«Расширение продолжительности жизни АЭС критически важно в переходный период энергетики», - говорится в отчете организации.

«Урок сериала «Чернобыль» не в том, что современные атомные электростанции опасны. Речь идет о том, что ложь, халатность и подавление критики опасные. Это те грехи, которые привели к Чернобылю. И они же проявляются сегодня, когда отрицают климатические изменения», - сказал продюсер сериала Крейг Мазин.