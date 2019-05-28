В Косово задержали россиянина – росСМИ

Ранее в Косово начались столкновения сербов с местной полицией.

В Косово полиция задержала сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на миссию ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК). Утверждается, что сейчас Краснощеков находится в больнице с телесными повреждениями.

"Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них - серб, другой - россиянин. У них телесные повреждения", - цитирует миссия слова врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.

Ранее сообщалось, что в Косово начались столкновения сербов с местной полицией. Проживающие на севере Косово сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям полицейских самопровозглашенной республики.

Беспорядки начались после того, как утром 28 мая в Косово арестовали 13 этнических сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.