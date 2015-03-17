В ЕС не довольны военными учениями России, но они не повлияют на санкции - МИД Латвии

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Ринкевич сказал на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по внутренним вопросам.

"Я бы не связывал учения, которые Россия сейчас проводит в балтийском регионе или в Арктике, с политикой санкций. Санкции - это инструмент, чтобы давить для выполнения Минских договоренностей, давить для стабильности на Востоке Украины. Я не верю, но, конечно, это будет решать Европейский Совет, где позже на этой неделе будет обсуждение относительно новых санкций, будут ли приняты новые решения ", - сказал он.

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Ринкевич считает, что такие действия России «не идут в направлении, которое можно назвать деэскалацией ситуации в Европе". "К сожалению, я не вижу это как позитивные шаги, но мы не можем связывать политику санкций, когда речь идет о непризнании Крыма и ситуации в Украине, с текущими учениями", - подчеркнул он.

При этом глава внешнеполитического ведомства Латвии прогнозирует, что так Россия будет вести себя и в ближайшем будущем. "Мы видим, что изменились правила игры в ситуации безопасности в Европе. Мы должны к этому приспособиться. Мы увидим такого рода учения и демонстрации силы и в будущем, но я скажу, что вижу эти вопросы, прежде всего, через каналы НАТО, а не ЕС ", - сказал Ринкевич.

Он также считает действия НАТО в Балтийском регионе и меры по гарантиям безопасности "соответствующими". "Мы недовольны тем, что происходит неподалеку от наших границ. Все учения, которые проводятся в Арктике или сообщения, что Россия размещает военное оборудование, приспособленное к атомному оружию, в Крыму, вызывают беспокойство, но я не скажу, что существует непосредственная военная опасность ", - добавил министр.