Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ об увеличении производства низкообогащенного урана, но уверяет, что не будет увеличивать количество центрифуг.

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранские СМИ, передает Deutsche Welle.

Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

В то же время, как отмечает агентство, "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

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По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которое ограничено ядерным соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана - 300 килограммов.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе, реагируя на заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что из-за его "геноцидных насмешек" Ирану "не наступит конец". "Иранцы выстаивали в течение десятилетий, тогда как агрессоры уходили. Экономический терроризм и геноцидные насмешки не приведут к "концу Ирана", - написал Зарифе в своем Twitter и призвал "никогда не угрожать иранцам".

Напомним, накануне на фоне роста напряженности в Персидском заливе Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил ему тяжелыми последствиями. "Если Иран хочет воевать, то Ирана официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - написал он в Twitter.