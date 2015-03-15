Дадаев заявил о пытках - правозащитница

Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Елена Масюк сообщила Новой газете, что Дадаев заявил, что неизвестные трое суток держали его в подвале, приковав наручниками к батарее, его также били током.

"Заур Дадаев рассказал, что неизвестные трое суток удерживали его в подвале, приковав наручниками к батарее. Применяли к нему электроток, надевали на голову мешок. Заявления Дадаева об этом не были надлежащим образом оформлены сотрудниками СИЗО и не направлялись по подследственности", - сказано в сообщении Масюк.

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Также правозащитница сообщила, что Дадаев и еще один обвиняемый Шагид Губашев просят родственников нанять им адвокатов.

Кроме того, Елена Масюк подчеркивает, что сотрудники СИЗО пытались помешать беседе правозащитников с арестантами, а следователь хотел взять подписку о неразглашении.

Ранее УНИАН сообщал, что четверо подозреваемых в убийстве Немцова обжаловали свой арест.