В ЕС заявили, что их двери остаются открытыми для Исландии

Двери Европейского союза остаются открытыми для Исландии, которая решила приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по внешней политики и политики безопасности Майя Кочьянчич в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Как мы уже говорили, это исключительное право Исландии принимать свободное и суверенное решение, как продолжать отношения с ЕС. Мы уважаем такое решение", - сказала Кочьянчич.

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По ее словам, Исландия остается важным партнером для Евросоюза.

"Правительство Исландии формально не отозвало свою заявку. Они приостановили переговоры на два года. Если они решат формально отозвать заявку, нужно обратиться в Совет ЕС, который примет необходимое решение", - отметила она.

Как сообщалось, Исландия заявила о том, что отзывает заявку на членство в ЕС, соблюдая таким образом обещания правительства евроскептиков, сделанные два года назад.