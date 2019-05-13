В Литве определились лидеры президентских выборов

Явка в первом туре выборов президента Литвы составила 54,65%.

В Литве в воскресенье, 12 мая, прошел первый тур президентских выборов.

Как сообщается на сайте Главной избирательной комиссии Литвы, по данным с 1640 из 1972 избирательных участков лидирует экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Науседа, у него 31,23%.

На втором месте идет бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните с 27,51% голосов. На третьем месте - премьер-министр Саулюс Сквернялис, у него 22,02%.

Из остальных кандидатов никто не набрал более 6% голосов. Явка в первом туре выборов составила 54,65%.

Во второй тур выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

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Напомним, на нынешних выборах борьбу за президентское кресло вели сразу девять кандидатов, однако реальные шансы на победу имеют трое из них. Прежде всего, это экс-министр финансов Ингрида Шимон, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Науседа и действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Действующая глава государства Даля Грибаускайте, которая уже дважды подряд избиралась на президентский пост, не имеет права баллотироваться в третий раз.

Одновременно с президентскими выборами в Литве 12 мая прошли два референдума - о двойном гражданстве и сокращении числа парламентариев.

Сторонники введения двойного гражданства отмечают, что литовцы, которые эмигрировали из страны, имея возможность сохранить два паспорта, получат мощный стимул вернуться домой и смогут потом легче реинтегрироваться на родине. Согласно опросам, идею двойного гражданства поддерживает примерно половина жителей страны, против нее - около 30 процентов.

В то же время норма конституции о двойном гражданстве, если ее утвердят, будет касаться не всех государств, а только тех, которые соответствуют "критериям евроатлантической интеграции". Это - страны, которые входят в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), являются членами НАТО, или те, что входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).