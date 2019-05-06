Rzeczpospolita: У Украины есть шанс достичь энергетической независимости

Чтобы уверенно избавиться от зависимости от импорта, Киеву нужны инвестиции.

Украина стала одной из немногих стран в Европе, которая наращивает добычу природного газа. Через два года она должна стать энергетически независимой. Добыча за первые четыре месяца текущего года выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что составляет 5,14 миллиарда кубометров.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на «Нафтогаз». Согласно стратегии украинского правительства, к 2020 году Украина должна нарастить добычу до 27 миллиардов кубометров. И это столько же, сколько стране нужно, чтобы удовлетворить свои потребности. В 2018 году украинские компании добыли 21,5 миллиард кубометров газа, что на 0,5 миллиарда больше, чем за два года до того. Издание отмечает, что динамика пока не такая высокая, чтобы гарантировать выполнение правительственных стратегических устремлений.

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И именно поэтому растет импорт. С января до апреля закупки Киева выросли на 10% - до 2,4 миллиарда кубометров. Большая часть этого газа были импортированы из Словакии. Из Венгрии Киев получил 0,7 миллиарда кубометров, а из Польши – 0,4 миллиарда. Издание напоминает, что с ноября 2015 года Киев не импортирует российский газ, который ранее покупал у «Газпрома». Кроме того, с каждым годом Украина сокращает свое потребление. В 2018 году на импорт приходилось менее 24,6% от потребленного (3,46 миллиарда кубометров). Хотя еще в 2017 году за рубежом было закуплено 10,56 миллиарда кубометров газа. Но если вспомнить о рекордных показателях 2007 года, то сокращение очень большое. Ведь тогда Киев купил у «Газпрома» 58,8 миллиарда кубометров. Это делало его крупнейшим клиентом России.

Следствием такого большого импорта стало расточительство дешевого ресурса как со стороны компаний, так и населения. Поэтому внутренняя добыча была невыгодна. Хотя Украина обладает большими запасами природного газа. Как свидетельствуют оценки BP, они составляют 1,1 триллиона кубометров. А в измерении запасов сланцевого газа, Украина вообще на первом месте в Европе.

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Согласно американским оценкам, общие залежи сланца в Украине составляют 11 триллионов кубометров. Это в два раза больше, чем в Польше. Если достичь ежегодной добычи на уровне 50-60 миллиардов, этого украинцам хватило бы на 200 лет.

Сейчас для воплощения мечтаний о такой уверенной энергетической независимости Киеву нужны внешние инвестиции. Ведь запуск только одной скважины стоит 6-8 миллионов долларов. Однако, если бы Украина начала добычу сланцевого газа, это могло бы создать эффект, похожий на сланцевый бум в США. Добыча была бы высокой, цена на газ на внутреннем рынке – низкой, а желанная независимость от импорта – реальной.