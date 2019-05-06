Россия нанесла авиаудары по Сирии, пострадали мирные жители – СМИ

В результате авиаударов за сутки погибли десять мирных жителей.

Российская авиация нанесла удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на источники в Управлении гражданской обороны ("Белые каски").

Согласно информации, в результате бомбардировок и обстрелов за сутки погибли десять мирных жителей, в частности четыре женщины и двое детей. Всего пострадали почти два десятка деревень в провинциях Хама и Идлиб. Мирные сирийцы продолжают массово бежать из районов, подвергшихся обстрелам.

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Источники в рядах оппозиции сообщили, что воздушные удары по селам Руб-у аль Джуз и Шинан нанесены самолетами ВВС России. Отмечается, что за последние четыре дня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли не менее 59 мирных жителей.

Следует отметить, что Идлиб был защищен от массового наступления режима Асада сентябрьским соглашением, подписанным Россией и Турцией. Однако около трех миллионов жителей региона с января подвергались мощным обстрелам.

По данным ООН, эскалация привела к гибели более 200 гражданских с февраля. США призвали Россию соблюдать свои обязательства и прекратить эскалацию в Идлибе.

Как сообщал УНИАН, войска сирийского президента Башара Асада и его российские союзники не прекращают массированные бомбардировки в двух северо-сирийских провинциях Идлиб и Хама.

Многодневные бомбардировки повредили и гражданские объекты, в том числе больницы и школы. По данным представителей ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от атак пострадали три больницы в провинциях Хама и Идлиб. Эти медицинские учреждения, обслуживающие в среднем до 11 тысяч пациентов ежемесячно, вынуждены прекратить работу из-за причиненных разрушений.